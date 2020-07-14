تشيلسي يقدم عرضًا مغريًا لضم حارس مرمى أتلتيكو مدريد

يجرى نادي تشيلسي الإنجليزي اتصالات للحصول على خدمات الحارس السلوفيني يان أوبلاك نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.
وقالت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية اليوم" الثلاثاء" إن تشيلسي بدأ بالفعل في التفكير بالعرض الذي سيقدمه في سبيل ضم أوبلاك إلى معقله "ستامفوردبريدج" مقابل 100 مليون يورو ،مايجعل أوبلاك الحارس الأغلى في تاريخ سوق الانتقالات عبر التاريخ.
ويسعى "البلوز"لتقديم مبلغ كبير لأتلتيكو والتخلي عن الحارس الإسباني، كيبا أريزابالاجا،الذي لم يلبِ طموح تشيلي فيصفقة تبادلية.
وكان أوبلاك البالغ 27 عاما قد جدد تعاقده مع أتلتيكو مدريد قبل عام واحد فقط، ليمدد بقائه في صفوف النادي الإسباني حتى 2023.
وتبقى العقبة الآن في الشرط الجزائي الخاص بعقد أوبلاك الذي ارتفع من 100 مليون يورو لـ120 مليون يورو، أي أكثر بـ 20 مليون عما يعتزم تشيلسي عرضه.
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