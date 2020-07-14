سيرجيو راموس ينتقد ريال مدريد لهذا السبب

انتقد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد فريقه بسبب السقوط في فخ الغرور بعد الفوز 2-1 على غرناطة بالدوري السباني بسبب المعاناة حتى اللحظة الأخيرة ورغم التقدم بهدفين في أول 16 دقيقة.

وقال راموس: لقد ارتكبنا خطأ الشعور بالتراخي عقب الوصول إلى نتيجة كانت ستجعلنا نشعر بسعادة كبيرة، لكن هذا لم يكن كافيا واليوم لم يعد من الممكن الفوز على

أي فريق إلا عن طريق التركيز لمدة 90 دقيقة.

وقال فزنا بالشوط الأول وخسرنا الشوط الثاني ،ورغم الخروج بالانتصار فإننا فعلنا أشياء لا يجب تكرارها مجددا مثل استقبال هدف بسهولة.

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وقال راموس الذي كان فريقه يتأخر بنقطتين عن برشلونة عند توقف الدوري في مارس بسبب جائحة كورونا": الفوز بلقب

الدوري سيعني الكثير بالنسبة لنا، وسيكون هذا تتويجا لثبات مستوانا وبسبب طريقة عملنا بجدية على مدار العام بأكمله.

وأضاف: فترة التوقف ساعدتنا كثيرا وكانت بمثابة نقطة التحول لأننا عملنا على الاستعداد لاستئناف النشاط وحددنا لأنفسنا هدف الفوز باللقب ونحن الآن نصارع على اللقب وأتمنى أن يكون بوسعنا الاحتفال يوم الخميس.

وتراجع الملكي بعد التقدم بهدفي فيرلان ميندي وكريم بنزيمة عقب بداية رائعة وكاد أن يدفع الثمن في الشوط الثاني حيث ضغط غرناطة بعدما قلص داروين ماتشيس الفارق.