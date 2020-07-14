ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة 36

اختتمت أمس منافسات الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم والتي شهدت عددًا من المواجهات القوية والنتائج المثيرة.
وحقق ريال مدريد الفوز على غرناطةبثنائية مقابل هدف وحافظ الفريق الملكي على فارق النقاط مع برشلونة حيث يتربع على صدارة جدول الدوري برصيد 83 نقطة بفارق 4 نقاط عن فريق برشلونة الوصيف .
ونجح برشلونة في تحقيق الفوز على بلد الوليد بهدف دون رد وفاز أتلتيكو مدريد على ريال بيتيس بهدف دون رد أيضًا .
واليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني :
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