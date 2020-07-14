مدافع ميلان يعترف: هدفنا وصافة الدوري الإيطالي

أكد الأورجوياني، دييجو جودين، مدافع إنتر ميلان، أن الفوز الذي حققه فريقه على تورينو 3 - 1 أمس "الإثنين" ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي الكروي، كان مهمًا بعد حصول الفريق على نقطة واحدة في آخر مباراتين في المسابقة.

وأضاف: فريقه حقق الفوز رغم تلقيه هدفًا في شباكه، وصفه المدافع بالغريب، مشيرًا إلى أن فرصة البقاء في المركز الثاني باتت

قريبة، ونحن الآن نرغب في التفكير بالمباراة المقبلة أمام سبال متذيل الترتيب، غدًا "الأربعاء"، من دون النظر إلى أبعد من ذلك.

واعترف جودين بصعوبة الوصول إلى يوفنتوس لأنه يتصدر الترتيب بفارق كبير.

وشهدت المباراة تقدم تورينو عن طريق أندريا بيلوتي في الدقيقة 17 لكن الإنجليزي المخضرم آشلي يونج أدرك التعادل لإنتر

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ميلان بعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأضاف المدافع جودين الهدف الثاني لإنتر في الدقيقة 51 وتكفل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 61.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن لاتسيو، صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطة واحدة عن أتالانتا الرابع، في الوقت الذي ينفرد فيه يوفنتوس بالصدارة برصيد 76 نقطة، وتوقف رصيد تورينو عند 34 نقطة في المركز السادس عشر بفارق خمس نقاط عن مثلث الهبوط.