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رسميًا.. النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

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 كلف المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق في البلاغ رقم 28406 عرائض المكتب الفني للنائب العام ، والمقدم من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، بتاريخ

12-7-2020 عن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تضمن قيام رئيس نادي الزمالك بتوجيه السباب والشتائم لرئيس الأهلي، وتناوله وأسرته وعائلته بألفاظ خارجة، بل وأساء لكل رجال الشعب المصري.
 قال محمود الخطيب في بلاغه إن ما تضمنه الفيديو المتداول إساءة لكل قيم المجتمع المصري وإهدار للأخلاق وخطر على سلوك الشباب، وقد يتسبب في إثارة الفتن بين الجماهير، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
 
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