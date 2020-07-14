رسميًا.. النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

كلف المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق في البلاغ رقم 28406 عرائض المكتب الفني للنائب العام ، والمقدم من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، بتاريخ12-7-2020 عن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تضمن قيام رئيس نادي الزمالك بتوجيه السباب والشتائم لرئيس الأهلي، وتناوله وأسرته وعائلته بألفاظ خارجة، بل وأساء لكل رجال الشعب المصري.
قال محمود الخطيب في بلاغه إن ما تضمنه الفيديو المتداول إساءة لكل قيم المجتمع المصري وإهدار للأخلاق وخطر على سلوك الشباب، وقد يتسبب في إثارة الفتن بين الجماهير، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
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