مدافع توتنهام يشيد بـ مورينيو

أكد بن ديفيز مدافع توتنهام هوتسبير أن فريقه أصبح أكثر اهتماما بالجوانب الخططية تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، مقارنة بالوضع مع سلفه ماوريسيو بوكيتينو.
وقال ديفيز 27 عاما ": تحت قيادة بوكيتينو كان الفريق ملتزما جدا بأسلوب اللعب المعتمد على الضغط العالي، أما الآن أصبح الفريق خططيا أكثر ويدرس المنافسبشكل أكبر.
وتعرض فريق مورينيو لانتقادات في المباريات الأخيرة بسبب بعض المستويات المحبطة لكن ديفيز .
ويرى ديفيز أن الفريق لا يزال يتأقلم مع خطط المدرب، مشيرا الى براعة مورينيو وأنه من صفوة المدربين، لقد فاز بكل شيء ممكن لذا يجب على
وقال : أمامنا الكثير من العمل في فترة الإعداد للموسم لتكون الأمور مختلفة في العام المقبل.
ويحل توتنهام صاحب المركز الثامن، ضيفا على نيوكاسل يونايتد غدا الأربعاء.
وقاد الأرجنتيني بوكيتينو توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخ النادي، لكنه أقيل في نوفمبر بعد بداية متواضعة في الدوري الممتاز وحل مورينيو بديلا له.
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