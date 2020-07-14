رسميًا | السعودية تلغي ترخيص بي ان سبورت القطرية بصفة نهائية دون رجعة!

قررت الحكومة السعودية، ظهر اليوم الثلاثاء، إلغاء تصريح عمل قنوات بي ان سبورت القطرية في المملكة بصفة نهائية دون رجعة.
واتخذت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية هذا القرار الذي أثار الكثير من الجدل في الشارع الرياضي المحلي، نظرًا لاشتراك عدد كبير من عشاق كرة القدم والرياضة مع القناة القطرية.
وقالت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية “تم إلغاء تصريح بي ان سبورت القطرية في المملكة وتغريمها مبلغ عشرة ملايين ريال سعودي، ما يعادل 2.67 مليون دولار”.
وأضافت “اتخذ هذا القرار بعد التأكد من إساءة استغلال بي ان سبورت لوضعها المهيمن على المسابقات الرياضية في الشرق الأوسط”.
وتحاول القناة السعودية الرياضية الحصول على حق إذاعة مباريات الدوري الإيطالي والدوري الألماني وبعض المباريات الكُبرى بدءًا من موسم 2020/2021.
ويقال في الأوساط السعودية، وحسب مصادر خاصة لموقع “الخليج 365”، تمكُن القناة الرياضية السعودية من الحصول على حق إذاعة الدوري الألماني بدءًا من الموسم المُقبل، ويوجد كلام مؤكد عن احتمالية ذهاب الدوري الإيطالي إلى القناة السعودية الرياضية بسبب المشاكل الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها قنوات بي ان سبورت.
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