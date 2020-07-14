محمد فضل: ابو ريدة شخص قوي ويسعى لاستغلال نفوذه لخدمة مصر

نفى عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم محمد فضل، وجود خلافات بين اعضاء اللجنة مع رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والافريقي هاني ابو ريدة.

وقال محمد فضل في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت “العلاقة مع هاني أبو ريدة طيبة للغاية، له فضل كبير علي، ولا استطيع إنكار ذلك”.

وأشار “هاني ابو ريدة هو من قام بترشيحي لأتولى منصب مدير بطولة الامم الافريقية 2019 التي نظمتها مصر، وكان له دور كبير في مساندتي بجانب وزير الرياضة اشرف صبحي”.

وأضاف مهاجم الاهلي السابق “هاني ابو ريدة شخص قوي جدًا ويسعى لاستغلال منصبه في عضوية المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والافريقي لتصبح مصر قوية”.

وتابع عضو اللجنة الخماسية محمد فضل “لا يوجد شد وجذب بين اللجنة وهاني ابو ريدة، تم تكليفنا ببعض المهام نريد إتمامها ثم نرحل، لا نريد أن نستمر في موقعنا”.

Advertisements

وأتم “نسعى للانتهاء من وضع اللائحة الاساسية للاتحاد المصري لكرة القدم في اسرع وقت، تمهيدًا لإجراء الانتخابات، نجلس مع جميع الأندية، ونستمع ونتناقش حتى تخرج في أبهى صورة”.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، كان قد قرر تعيين لجنة خماسية لإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب استقالة مجلس الجبلاية السابق برئاسة هاني ابو ريدة، على خلفية فشل المنتخب المصري في الفوز ببطولة كاس الامم الافريقية 2019، التي نظمتها مصر.

وتضم اللجنة الخماسية التي تم تعيينها في اغسطس 2019 لمدة عام كل من “عمرو الجنايني “رئيس”، جمال محمد علي “نائب”، واحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق “اعضاء”.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” مد تعيين اللجنة الخماسية لمدة شهرين، لحين الانتهاء من وضع لائحة النظام الاساسي وإجراء الانتخابات.

..