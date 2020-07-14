مفاجأة.. دجانيني تفاريس يفسخ عقده مع أهلي جدة

كشف البرتغالي بيدرو كورديرو، وكيل أعمال لاعب أهلي جدة دجانيني تفاريس، أن موكله قام بفسخ عقده رسميًا مع الفريق، بسبب عدم الحصول على رواتبه الشهرية، في الفترة الماضية.

وقال وكيل دجانيني تفاريس، في تصريحات لصحيفة “الرياضية السعودية“، أنه قام بإبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بفسخ العقد بشكل رسمي مع إدارة نادي أهلي جدة بسبب عدم حصول تفاريس على رواتبه المتأخرة.

وكانت إدارة النادي أهلي جدة، تترقب وصول المهاجم دجانيني خلال الايام المقبلة، في ظل غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، طيلة الفترة الماضية، والتي بدأ الفريق خلالها الاستعداد لمسابقة الدوري السعودى والتى تستأنف بشكل رسمي يوم 4 أغسطس القادم.

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وكان دجانيني، قد انتقل إلى صفوف الأهلي السعودي، صيف عام 2018، قادمًا من سانتوس لاجونا المكسيكي، في صفقة قدرت بنحو 10 ملايين يورو.

فيما توصلت إدارة أهلي جدة، إلي اتفاق عن مواعيد المباريات الودية، استعداد لاستئناف النشاط.

ويستهل أهلي جدة لقاءاته الودية الأربعاء المقبل حينما يلاقي نادي جدة، ومن ثم نادي العين السبت 18 يوليو ويلاقي نادي أحد الأربعاء 22 يوليو ليختم لقاءاته الودية بنادي الوحدة يوم الاثنين 27 يوليو، وستكون جميع اللقاءات على الملعب الرديف في الجوهرة.

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