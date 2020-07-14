طبيب إيفرتون: الفارق بين ميدو ومحمد صلاح “شاسع”

يرى طبيب إيفرتون، المصري “هيثم سالم”، أن مواطنه جناح ليفربول الانجليزي محمد صلاح، نجح في تغيير عقلية اللاعبين المصريين، بعد أن وصل إلى المكانة الحالية.

وقال طبيب إيفرتون في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: “صلاح نقل المصريين إلى منطقة مختلفة تمامًا، دائما أقول إذا نجح صلاح، ستكون هناك فرصة لأي لاعب مصري على تكرار نفس الأمر”.

وأضاف طبيب إيفرتون “كان ينقص المصريين رؤية لاعب يستطيع الوصول إلى المكانة التي وصل إليها محمد صلاح“.

وتابع هيثم سالم “أشعر بالفرحة، مع كل نجاح يحققه محمد صلاح، لم يسبقه أي لاعب مصري ويحقق تلك الانجازات، هو فخر لكل المصريين”.

Advertisements

وأتم “أحمد حسام ميدو صديقي، وكنت سعيدًا عندما كان يحقق نجاحات، لكن الفارق كبير بينه وبين محمد صلاح، ان الاخير ذهب إلى منطقة مختلفة تمامًا”.

ووجه هيثم سالم رسالة للجميع: “اجتهدوا، وبالتالي من السهل أن تحققوا نجاحات كبيرة”.

وحقق محمد صلاح خلال مشواره مع ليفربول، بطولة دوري ابطال اوروبا نسخة 2019، وبطولة الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الحالي 2019/2020، وفاز بلقب هداف الدوري الانجليزي مرتين، وينافس على الثالثة هذا الموسم، كما فاز بلقب افضل لاعب بـ “البريميرليج”.

ونجح محمد صلاح في قيادة منتخب مصر للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، بعد غياب 28 عاما.

..