“نهاية الأزمة”.. فهد المولد يعتذر لإدارة اتحاد جدة وينتظم في تدريبات الفريق

تقدم فهد المولد لاعب فريق اتحاد جدة، باعتذار رسمي لإدارة ناديه بعد مغادرة المعسكر في مدينة أبها، وانتظم اللاعب في التدريبات الجماعية، بعد الاعتذار لزملائه اللاعبين والجهاز الفني وإدارة النادي.

وشهدت تدريبات فريق الاتحاد مشاركة فهد المولد مهاجم الفريق، بعد انتهاء أزمته الأخيرة مع إدارة النادي، خلال معسكر الفريق المقام حالياً في أبها، استعداداً لاستئناف المسابقات الرياضية مطلع أغسطس المقبل

وبالاعتذار الذي قدمه المولد ،عاد اللاعب إلى معسكر فريقه بعد فترة اقطاع استمرت 5 أيام، حيث غادره الأربعاء الماضي، بعد مطالبته بمبلغ يتجاوز الـ 20 مليون ريال، يزعم أنها متأخرات مستحقة.

بداية أزمة المولد

أصدر اتحاد جدة بيانا يوم الأربعاء الماضي يؤكد فيه مغادرة فهد المولد لمعسكر الفريق مطالبا بمستحقات مالية متأخرة، والتي نفاها النادي مضيفا في بيانه أن مغادرة المعسكر غير مبررة وسيحاسب اللاعب في وقت لاحق.

Advertisements

ورد فهد المولد، على بيان إدارة الفريق التي أعلن فيه مغادرة اللاعب لمعسكر الفريق المقام في أبها، مضيفا أن من أصدر البيان شخص واحد دون تسميته,

وعبر حسابه الشخصي في سناب شات، أكد المولد أنه سيوضح تفاصيلا إضافية متعلقة بسبب مغادرته لمعسكر الفريق دون التطرق لأي أسباب أخرى، وأن من أصدر البيان شحص واحد.

وكتب المولد “لم أتمنى أن تصل الأمور إلى أن يكون هذا هو الحل الأخير، ولكن بعد أن أصدر البيان سأوضح الحقيقة من بدايتها، والبيان أصدر عن طريق شخص واحد.

وتدرج المولد في الفئات السنية لنادي اتحاد جدة قبل أن يمثل الفريق الأول في عام 2011، وبرفقة النادي حقق 3 بطولات. وكان فهد قد جدد عقده مع الفريق في مايو من عام 2018 لأربعة مواسم.

..