رياضة | عاجل - تحرك جديد من الأهلي ضد مرتضي منصور

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - تحرك جديد من الأهلي ضد مرتضي منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال الصراع بين مجلس ناديي الأهلي والزمالك مستمرًا ومشتعلًا، في ظل الأجواء المشحونة بين الكابتن محمود الخطيب والمستشار مرتضي منصور خلال الفترة الأخيرة.

وطالب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، محمود عبد المنعم "كهربا"، بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد رئيس نادي الزمالك بسبب هجوم الأخير عليه.

وستتولي إدارة الشؤون القانونية بالنادي الأهلي ملف القضية، بداية من البلاغ الذي سيتقدم به نجم القلعة الحمراء ضد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، بسبب التجاوزات الأخيرة التي قام بها منصور في حق كهربا.