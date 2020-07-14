رياضة | خطة سرية من برشلونة لحسم صفقة لاوتارو مارتينيز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر خطة سرية من برشلونة لحسم صفقة لاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو فريق برشلونة في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

ووضع الفريق الكتالوني خطة سرية من أجل حسم صفقة مارتينيز بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن فريق برشلونة وصل لاتفاق شفوي مع لاوتارو مارتينيز، ويتبقى فقط الاتفاق مع النادي الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، إن برشلونة يريد دفع 70 مليون يورو بالإضافة إلى دخول أحد اللاعبين في تلك الصفقة، وتعد الأسماء المتاحة للانتقال إلى إنتر ميلان هى (كلير توديبو - موسى واجي - ايفان راكتيتش - نيتو - ارتورو فيدال - صامويل أومتيتي).