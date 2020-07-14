رياضة | الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حسين السيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف الصفاقسي التونسي، عن سعي إدارة نادي الزمالك لضمه بداية من الموسم القادم.

وكان حسين السيد قد انضم إلى الصفاقسي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، قادماً من صفوف القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وذكرت تقارير صحفية أن حسين السيد طالب مسؤولي النادي الأهلي بضرورة حسم موقفهم من استمراره من عدمه، حيث رفض اللاعب تجديد إعارته مع النادي التونسي.

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وقدمت إدارة نادي الزمالك عرضا إلى اللاعب، للتعاقد مع خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ليكون بديلا عبدالله جمعة، الذي يرفض التجديد لصفوف الأبيض قبل الحصول على راتب سنوي مغري.

ويعد نادي الزمالك هو أحدث المنضمين للصراع على حسين السيد، والذي ارتبط اسمه مؤخرا بالعديد من الأندية، أبرزها إنبي والإسماعيلي ومصر للمقاصة.

وأعرب حسين السيد عن رغبته في مواصلة مشواره مع الأهلي، بشرط الحصول على وعد بالمشاركة في تشكيل الأحمر، إما تسويقه داخل الدوري السعودي، للانضمام إلى أحد أندية الدوري السعودي.