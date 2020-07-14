رياضة | الأهلي يقترب من صفقة غير متوقعة.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من صفقة غير متوقعة.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى مسئولو الأهلي اتصالات بمحمد شحاتة نجم خط وسط طلائع الجيش وذلك من أجل بحث إمكانية الحصول على خدماته وقيده تحت السن خاصة أنه من مواليد 2001.

ودخل محمد شحاتة حسابات الأهلي في الفترة الماضية بعد أن تجددت المفاوضات مع إدارة طلائع الجيش لمحاولة الحصول على خدماته.

وخاض محمد شحاتة حتى الآن 8 مباريات مع طلائع الجيش خلال الموسم الحالي وتمكن من تسجيل هدف واحد.

وكانت الفترة الماضية شهدت تعاونًأ كبيرًأ في العلاقة بين الأهلي وطلائع الجيش، حيث انتقل من الأهلي أكثر من لاعب على سبيل الإعارة على رأسهم عمار حمدي وعمرو جمال وأحمد علاء.