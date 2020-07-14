رياضة | موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق برشلونة بقيادة مدربه كيكي سيتين نظيره فريق أوساسونا يوم الخميس المقبل 16 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل البارسا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 79 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن فريق ريال مدريد صاحب الصدارة.

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وكان قد فاز برشلونة على فريق بلد الوليد في الجولة الماضية بنتيجة هدف نظيف، حيث سجل اللاعب التشيلي ارتورو فيدال هدف البارسا الوحيد في اللقاء.

وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وأوساسونا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويحتاج الفريق الكتالوني تعثر ريال مدريد في المباراتين المقبلتين، وذلك من أجل التتويج بلقب الليجا هذا الموسم.