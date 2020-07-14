رياضة | الخطيب يدلي بأقواله أمام النيابة في بلاغه ضد رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الخطيب يدلي بأقواله أمام النيابة في بلاغه ضد رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي بالإدلاء بأقواله صباح اليوم أمام نيابة استئناف القاهرة بمكتب النائب العام في البلاغ الذي سبق وأن تقدم به تحت رقم 28406 عرائض المكتب الفني ضد رئيس نادي الزمالك وما جاء على لسانه في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي من إساءات لرئيس الأهلي ولوالدته وأسرته وعائلته. بل طالت الإساءات والشتائم رجال الشعب المصري بأكملهم.

وقال الكابتن محمود الخطيب في أقواله أنه فوجئ مساء يوم 11-7-2020 بتداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس الزمالك وبصحبته حشد من الجماهير حسبما يظهر في الفيديو، وقام بسب والدة رئيس الأهلي وعائلته وجاء على لسانه ألفاظ يعف اللسان عن ذكرها وتتنافى مع كل المبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية وثوابت المجتمع المصري، بل وتحض على الكراهية والتمييز وتثير الفتن بين الجماهير ، وتقلل من شأن رجال الشعب المصري.

وقدم الكابتن محمود الخطيب اسطوانة مدمجة تتضمن موضوع البلاغ، بالإضافة إلى العديد من المستندات التي تفيد وجود بلاغات أخرى ما زالت قيد التحقيق وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.