رياضة | نبأ سار لجماهير يوفنتوس بشأن مستقبل ديبالا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نبأ سار لجماهير يوفنتوس بشأن مستقبل ديبالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن مستقبل اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا مع فريقه يوفنتوس الإيطالي.

ويرغب مسئولو الفريق الإيطالي في تجديد عقد ديبالا مع النادي، خاصة في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب خلال الموسم الجاري.

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وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة "توتو سبورت"، إن التطور الحديد في العلاقة بين يوفنتوس وديبالا شجع الطرفين على تجديد العقد.

وسوف يعلن نادي يوفنتوس في الساعات المقبلة على تجديد عقد ديبالا حتى صيف موسم 2025.

يذكر أن فريق يوفنتوس قد تعادل في المباراة الماضية مع أتالانتا بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الاليانز ستاديوم.