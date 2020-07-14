رياضة | عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كلف المستشار حمادة الصاوي النائب العام نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق في البلاغ رقم 28406 عرائض المكتب الفني للنائب العام ، والمقدم من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي بتاريخ 12-7-2020 عن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي والذي تضمن قيام رئيس نادي الزمالك بتوجيه السباب والشتائم لرئيس الأهلي وتناوله وأسرته وعائلته بألفاظ خارجة، بل وأساء لكل رجال الشعب المصري.
وقال الكابتن محمود الخطيب في بلاغه أن ما تضمنه الفيديو المتداول إساءة لكل قيم المجتمع المصري وإهدار للأخلاق وخطر على سلوك الشباب، وقد يتسبب في إثارة الفتن بين الجماهير وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
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أكد الصقر أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، سيعقد اجتماعا خلال الساعات المقبلة، من أجل اتخاذ بعض القرارات، بعد الأزمة الأخيرة.
وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:"اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي خلال ساعات، لاتخاذ قرارات تحفظ الحقوق الأدبية للنادي، والاستمرار فى التصعيد ضد التجاوزات"..
وأضاف: "موضوع استقالة مجلس إدارة الأهلي شائعة"، المجلس لا يفكر مطلقا في هذا الأمر".
وواصل: "البطل لا يهرب من المعركة"، على حد تعبير مسئول كبير داخل الأهلي".