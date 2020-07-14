اخبار الرياضه

رياضة | عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف المستشار حمادة الصاوي النائب العام نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق في البلاغ رقم 28406 عرائض المكتب الفني للنائب العام ، والمقدم من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي بتاريخ 12-7-2020 عن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي والذي تضمن قيام رئيس نادي الزمالك بتوجيه السباب والشتائم لرئيس الأهلي وتناوله وأسرته وعائلته بألفاظ خارجة، بل وأساء لكل رجال الشعب المصري. 

وقال الكابتن محمود الخطيب في بلاغه أن ما تضمنه الفيديو المتداول إساءة لكل قيم المجتمع المصري وإهدار للأخلاق وخطر على سلوك الشباب، وقد يتسبب في إثارة الفتن بين الجماهير وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

أقرأ أيضا.. اجتماع طارئ لمجلس إدارة الأهلي خلال ساعات

 

أكد الصقر أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، سيعقد اجتماعا خلال الساعات المقبلة، من أجل اتخاذ بعض القرارات، بعد الأزمة الأخيرة.

Advertisements

 

وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:"اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي خلال ساعات، لاتخاذ قرارات تحفظ الحقوق الأدبية للنادي، والاستمرار فى التصعيد ضد التجاوزات".. 

 

وأضاف: "موضوع استقالة مجلس إدارة الأهلي شائعة"، المجلس لا يفكر مطلقا في هذا الأمر".

وواصل: "البطل لا يهرب من المعركة"، على حد تعبير مسئول كبير داخل الأهلي".

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا