رياضة | مفاجأة.. حقيقة انضمام أحمد حجازي إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. حقيقة انضمام أحمد حجازي إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت العديد من الأخبار خلال الفترة الأخيرة، والتي تشير إلى رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع الدولي المصري أحمد حجازي مدافع نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونفى أحد مسئولي الزمالك كل الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة مؤكدا أن النادي لم يدخل في أي مفاوضات مع حجازي في الأيام الماضية.

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وأكد مسئول الفارس الأبيض أنه على الرغم من المستوى الفني الذي لا يمكن أن يختلف عليه أحد لأحمد حجازي ولكنه ليس ضمن اهتمامات الفريق من الأساس.

وكان النادي الأهلي ونادي بيراميدز هما الأخرين أيضا قد أظهرا اهتمام كبير منذ فترة بضم حجازي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد نادر شوقي وكيل أعمال أحمد حجازي منذ فترة أن اللاعب لا ينوي العودة إلى مصر في الوقت الحالي ويفضل استكمال رحلته في الدوري الإنجليزي.