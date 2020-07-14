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رياضة | أزمة كبرى بين برشلونة وبيكيه قبل مباراة أوساسونا

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة كبرى بين وبيكيه قبل مباراة أوساسونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 شهدت الساعات الماضية أزمة كبرى داخل نادي برشلونة، بسبب مدافع الفريق جيرارد بيكيه، وذلك بعدما آثار الجدل قبل مباراة أوساسونا المقبلة.  

ويلتقي فريق برشلونة مع أوساسونا يوم الخميس المقبل على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة

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ونشر جيرارد بيكيه فيديو على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء ممارسته ركوب الامواج. 

وأشارت تقارير إسبانية، إن قواعد السلوك داخل نادي برشلونة ترفض ممارسة اللاعبين تلك الأنشطة الخطيرة. 

ويحتل فريق برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 79 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن فريق متصدر الترتيب.

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