رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق كريستال بالاس نظيره مانشستر يونايتد يوم الخميس المقبل 16 يوليو على ملعب السيلهرست بارك، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان قد تعادل فريق مانشستر يونايتد في الجولة الماضية مع ساوثهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدفين، بينما تعرض كريستال بالاس للهزيمة من أستون فيلا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على ملعب فيلا بارك.

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ويحتل مانشستر يونايتد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة.

وسوف تقام تلك المباراة بين مانشستر يونايتد وفريق كريستال بالاس في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

يذكر أن ليفربول قد توج بلقب البريميرليج في الجولة الـ31 بعد خسارة مانشستر سيتي من تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.