رياضة | كلوب: صلاح لم يخيب ظني منذ إنضمامه لليفربول

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كلوب: صلاح لم يخيب ظني منذ إنضمامه لليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن وصول المصري محمد صلاح لاعب الريدز للمبارة رقم ١٥٠ رفقة الريدز حال مشاركته في مباراة الغد أمام أرسنال.

كلوب قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"إنه رقم مذهل للغاية، لقد كنت متفائلاً وإيجابياً جداً باللحظة التي وقعنا معه فيها".

Advertisements

وأضاف :"لقد لعب صلاح 50 مباراة -كل موسم- منذ انضمامه، هذا رقم كبير للغاية! كنا محظوظون بأنه لم يتعرض للإصابة كثيرًا".

وتابع :"كنت متفائلاً عندما وقعنا معه، اتذكر حديثي معه لأول مرة عندما التقينا وكيف اخبرني انه يريد اللعب على الجناح الايمن -مركزه المفضل".

وأكمل :"ثلاثي الهجوم عمل سوياً بطريقة لم نتوقعها، لقد سجلوا 250 هدفاً معاً! لقد كان يوماً جيداً جداً عندما وقعنا مع محمد صلاح".