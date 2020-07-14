رياضة | نجم الإسماعيلي يثير الجدل بشأن رحيله إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الإسماعيلي يثير الجدل بشأن رحيله إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار باهر المحمدي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، الجدل بشأن رحيله عن الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب المحمدي عبر حسابه الرسمي عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي تويتر (loading….) وهو ما فسره المتابعون بأن صفقة انتقال باهر اقتربت من الاكتمال.

وارتبط إسم باهر المحمدي بالانتقال لصفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة، ولا سيما بعد ترحيب المارد الأحمر بضم اللاعب.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة باهر المحمدي، ومنهم جماهير الأهلي، والذين طالبوا اللاعب بارتداء قميص المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.