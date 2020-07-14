رياضة | الأهلي يصدم جماهيره بشأن رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يصدم جماهيره بشأن رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مسؤولو النادي الأهلي التراجع عن فكرة شراء رمضان صبحي لاعب الفريق الأول والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بشكل نهائي، بسبب مغالاة الأخير.

ويفكر مسئولي النادي الأهلي في التراجع عن شراء رمضان صبحي، وذالك بسبب إصرار الفريق الإنجليزي على بيع اللاعب مقابل 7 ملايين إسترليني، وهو ما يراه المسؤولين في القلعة الحمراء مبلغ كبير للغاية.

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وأوضح مصدر داخل الأهلي، أن نادي هدرسفيلد الانجليزي يملك عرضين رسميين لرمضان صبحي من الدوري البرتغالي والألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحصل النادي الأهلي على موافقة من هدرسفيلد لإستمرار اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري، وسيتم استئناف المباريات يوم 6 أغسطس المقبل بمسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان النادي الإنجليزي قد رفض عرض الأهلي الأخير المقدر بـ 2.5 مليون يورو، لضم اللاعب مؤكدًا عدم تنازله عن المبلغ الذي حدده سابقًا لبيع رمضان صبحي.