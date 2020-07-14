رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع بورنموث مساء غدا الأربعاء 15 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي الماضية :-

وحقق مانشستر سيتي فوزا عريضا على حساب برايتون بنتيجة خمسة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، حيث سجل رحيم سترلينج هاتريك في تلك المباراة.

Advertisements

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث :-

وسوف تقام المباراة بين مانشستر سيتي وبورنموث في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة تلك المباراة بين فريق مانشستر سيتي وبورنموث عبر قناة بي إن سبورت 2 HD.