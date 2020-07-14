رياضة | المحمدي يشيد بقدرات تريزيجيه مع أستون فيلا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المحمدي يشيد بقدرات تريزيجيه مع أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المصري أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا على تألق زميله في الفريق محمود حسن "تريزيجيه" في مباراة فريقه الماضية أمام كريستال بالاس والتي سجل فيها هدفين قاد بهما فريقه لحصد النقاط الثلاث.

المحمدي قال في تصريحات عبر موقع نادي أستون فيلا :"الأهداف دائمًا جيدة من أجل اكتساب الثقة، لقد عمل تريزيجيه بجد في التدريبات، والآن بعد تسجيله للأهداف، سيلعب بمزيد من الثقة والحرية، وآمل أن يتمكن من تسجيل هدفين أو ثلاثة أهداف أخرى في المباريات القليلة المقبلة".

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وأضاف :"في المباريات القليلة الماضية، خلقنا بعض الفرص، ولكننا افتقدنا للمسة والكرة النهائية، التي وجدناها في مباراة كريستال بالاس".

وعن موقف الفريق من صراع البقاء في البريميرليج، حيث قال:" هناك دائمًا ضغوطات عندما تكون في منطقة الهبوط، ولكن يجب عليك مواصلة القتال".

وأكمل:" لدينا ثلاث مباريات متبقية، ويجب علينا أن نحاول الفوز بها جميعًا، من أجل البقاء في الدوري الممتاز، لا يوجد لدينا خيار آخر، علينا الذهاب لمباراة ايفرتون بعقلية مباراة كريستال بالاس، ونحافظ على شباكنا نظيفة، واقتناص نقاط المباراة الثلاثة".