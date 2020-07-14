رياضة | لجنة الطوارئ والأزمات تحسم استضافة الإمارات للأدوار النهائية بدوري الأبطال الإفريقي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لجنة الطوارئ والأزمات تحسم استضافة الإمارات للأدوار النهائية بدوري الأبطال الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، على وجود نية لدى دولة الإمارات، في التقدم لاستضافة الأدوار النهائية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" الإمارات لديها رغبة في استضافة الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لكن لا يوجد شئ رسمي، لكن لابد من موافقة الجهات المسئولة هناك، خصوصا من المسئولين خاصة لجنة الطوارئ والأزمات".
وأضاف:" الإمارات سبق ونظمت السوبر المصري أكثر من مرة، والسوبر السوداني في 2018، وكان من المفترض إقامة السوبر المغربي في شهر مارس الماضي، لولا أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد".
وواصل:" الإمارات لديها قدرة كبيرة على التنظيم، وأتمنى إقامتها في مصر بالطبع من أجل الأهلي والزمالك".