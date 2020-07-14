رياضة | أهلي جدة السعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أهلي جدة السعودي يستهدف ضم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن نادي أهلي جدة السعودي يسعى لضم يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب خط وسط فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" فريق أهلي جدة السعودي تواصل مع يوسف أوباما لاعب الزمالك لجس نبضه من أجل ضمه في الموسم القادم".

وأكمل:" لكن أوباما حتى الآن لم يحسم موقفه وانه منتظر لمعرفة موقف الزمالك من تجديد عقده".