رياضة | أهلي جدة السعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أهلي جدة السعودي يستهدف ضم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن نادي أهلي جدة السعودي يسعى لضم يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب خط وسط فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" فريق أهلي جدة السعودي تواصل مع يوسف أوباما لاعب الزمالك لجس نبضه من أجل ضمه في الموسم القادم".
وأكمل:" لكن أوباما حتى الآن لم يحسم موقفه وانه منتظر لمعرفة موقف الزمالك من تجديد عقده".