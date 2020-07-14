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رياضة | رسميًا.. برشلونة يعلن عن قميصه للموسم المقبل (صورة)

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. يعلن عن قميصه للموسم المقبل (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فريق برشلونة الإسباني عن قميصه الجديد في الموسم المقبل 2020/2021 منذ قليل عبر الموقع الرسمي للنادي. 

وجاء قميص البارسا الجديد بألوانه التقليدية الأزرق والأحمر ، وأيضاً وجود بعض الخطوط باللون الأصفر، وهو ما قد يشبه قمصان المواسم الماضية. 

وظهر نجوم الفريق الكتالوني بالقميص الجديد ، حيث يتصدر ليونيل وجيرارد بيكيه وانطوان جريزمان قائمة اللاعبين الذين ظهروا بهذا القميص. 

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 79 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن فريق متصدر الترتيب.

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