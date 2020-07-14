رياضة | رسميًا.. برشلونة يعلن عن قميصه للموسم المقبل (صورة)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. برشلونة يعلن عن قميصه للموسم المقبل (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فريق برشلونة الإسباني عن قميصه الجديد في الموسم المقبل 2020/2021 منذ قليل عبر الموقع الرسمي للنادي.

وجاء قميص البارسا الجديد بألوانه التقليدية الأزرق والأحمر ، وأيضاً وجود بعض الخطوط باللون الأصفر، وهو ما قد يشبه قمصان المواسم الماضية.

وظهر نجوم الفريق الكتالوني بالقميص الجديد ، حيث يتصدر ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وانطوان جريزمان قائمة اللاعبين الذين ظهروا بهذا القميص.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 79 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن فريق ريال مدريد متصدر الترتيب.