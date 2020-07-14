رياضة | أشرف صبحي: مصر ترحب باستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي: مصر ترحب باستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على ترحيب مصر باستضافة الأدوار النهائية (نصف النهائي والنهائى) لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتى يتواجد فيها قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك".
وقال وزير الرياضة في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "الإعلام المصري له دور كبير فى المؤسسات الوطنية والرياضة المصرية، لدينا مشروعات رياضية كبيرة، نسعى لتطوير الجانب الاقتصادي والاستثماري، الرياضة لها دور كبير في الساحة، ورأينا ذلك خلال أزمة كورونا الحالية، نشكر دعامة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه لجميع المبادرات".
وواصل:" مبادرة "دراجتك صحتك"، نريد أن تصبح الدرجة "أسلوب حياة"، وأن يذهب المواطنين إلى أعمالهم بالدراجة، هناك جانب رياضي وآخر اقتصادي لهذه المبادرة، وقناعة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحفزنا دائما على تقديم الأفضل".
وأضاف:" نقوم بالاستثمار في الأندية الرياضية مثل "نادي النادي"، سنقوم بعمل عدة فروع، بالإضافة إلى تطوير الاستادات فى كافة المشروعات الآخرى، نريد تطوير قاعدة ممارسة الرياضة وتطوير الجانب الاجتماعي، رؤية الوزارة دائما التعاون مع كل المؤسسات الوطنية، وهدفنا تنمية الشباب".
وتحدث وزير الرياضة عن استضافة الأدوار النهائية في مسابقة دورى أبطال إفريقيا، وقال:" نحن نساند وندعم الاستضافة، وتحدثنا مع مسئولي اتحاد الكرة والكاف، والمهندس هاني أبوريدة، مصر دائما جاهزة ومساندة للأندية المصرية في البطولات المختلفة".
وأكمل: "كأس العالم لكرة اليد هي الأهم في عام 2021، نقوم بإنشاء 3 صالات بتكلفة 3 مليار جنيه، ونقوم بتطوير صالة استاد القاهرة، نتمنى أن نقدم أفضل تنظيم يبهر العالم".