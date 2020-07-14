رياضة | أشرف صبحي: مصر ترحب باستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي: مصر ترحب باستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على ترحيب مصر باستضافة الأدوار النهائية (نصف النهائي والنهائى) لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتى يتواجد فيها قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك".

وقال وزير الرياضة في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "الإعلام المصري له دور كبير فى المؤسسات الوطنية والرياضة المصرية، لدينا مشروعات رياضية كبيرة، نسعى لتطوير الجانب الاقتصادي والاستثماري، الرياضة لها دور كبير في الساحة، ورأينا ذلك خلال أزمة كورونا الحالية، نشكر دعامة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه لجميع المبادرات".

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وواصل:" مبادرة "دراجتك صحتك"، نريد أن تصبح الدرجة "أسلوب حياة"، وأن يذهب المواطنين إلى أعمالهم بالدراجة، هناك جانب رياضي وآخر اقتصادي لهذه المبادرة، وقناعة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحفزنا دائما على تقديم الأفضل".

وأضاف:" نقوم بالاستثمار في الأندية الرياضية مثل "نادي النادي"، سنقوم بعمل عدة فروع، بالإضافة إلى تطوير الاستادات فى كافة المشروعات الآخرى، نريد تطوير قاعدة ممارسة الرياضة وتطوير الجانب الاجتماعي، رؤية الوزارة دائما التعاون مع كل المؤسسات الوطنية، وهدفنا تنمية الشباب".

وتحدث وزير الرياضة عن استضافة الأدوار النهائية في مسابقة دورى أبطال إفريقيا، وقال:" نحن نساند وندعم الاستضافة، وتحدثنا مع مسئولي اتحاد الكرة والكاف، والمهندس هاني أبوريدة، مصر دائما جاهزة ومساندة للأندية المصرية في البطولات المختلفة".

وأكمل: "كأس العالم لكرة اليد هي الأهم في عام 2021، نقوم بإنشاء 3 صالات بتكلفة 3 مليار جنيه، ونقوم بتطوير صالة استاد القاهرة، نتمنى أن نقدم أفضل تنظيم يبهر العالم".