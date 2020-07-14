رياضة | اجتماع طارئ لمجلس إدارة الأهلي خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اجتماع طارئ لمجلس إدارة الأهلي خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الصقر أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، سيعقد اجتماعا خلال الساعات المقبلة، من أجل اتخاذ بعض القرارات، بعد الأزمة الأخيرة.

وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:"اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي خلال ساعات، لاتخاذ قرارات تحفظ الحقوق الأدبية للنادي، والاستمرار فى التصعيد ضد التجاوزات"..

وأضاف: "موضوع استقالة مجلس إدارة الأهلي شائعة"، المجلس لا يفكر مطلقا في هذا الأمر".

وواصل: "البطل لا يهرب من المعركة"، على حد تعبير مسئول كبير داخل الأهلي".

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