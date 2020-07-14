الامارات | سولسكاير يتعهد بتصويب الأمور بعد نكسة ساوثمبتون

شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير يتعهد بتصويب الأمور بعد نكسة ساوثمبتون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعهّد النروجي أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد ان فريقه سيصوّب الامور بعد اهداره الفوز في اللحظات القاتلة ضد ساوثمبتون، الاثنين في الدوري الانكليزي لكرة القدم، وفشله في تعزيز حظوظه بالتأهل الى دوري ابطال اوروبا.

وكان فريق "الشياطين الحمر" في طريقه لتحقيق خامس انتصار تواليا والانفراد بالمركز الثالث، بيد انه بات متساويا مع ليستر صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل الى الدوري الابطال بـ59 نقطة، وبفارق نقطة عن تشلسي الثالث.

ومُنيت شباك الحارس الاسباني دافيد دي خيا بهدف التعادل القاتل (2-2) في الدقيقة السادسة من الوقت البدل عن ضائع عبر الايرلندي ميكايل اوبافيمي على ملعب "أولد ترافورد".

وفي وقت سابق يوم أمس الاثنين، أعلنت محكمة التحكيم الرياضية قبولها استئناف جاره اللدود مانشستر سيتي لقرار ايقافه عن المسابقات القارية لمدة موسمين بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف. وهذا يعني ان سيتي الثاني قد ضمن العودة الى المسابقة القارية الاولى، ولم يعد بمقدور صاحب المركز الخامس التأهل عوضا عنه.

ويلتقي يونايتد في المباراتين المقبلتين في الدوري كريستال بالاس ووست هام، قبل مواجهة ضد ليستر سيتي في موقعة منتظرة قد تحدد هوية المتأهل اوروبيا.

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وقال المهاجم السابق "يجب أن اقول ان ذهنية الشبان كانت رائعة. لقد تعرضنا لبعض الانتكاسات هذا الموسم، وهذا تحد آخر لنا".

وتابع "أنا واثق للغاية من عقلية الشبان. خائب طبعا، لكن علينا تقبل الخيبات كما الايجابيات عندما نحقق الفوز".

وأردف سولسكاير "تعلّمنا درسا قاسيا اليوم (الإثنين)، لذا نأمل في تصحيحه وسنصحّحه. أثق بالشبان حيال هذا الامر".

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