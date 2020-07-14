شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي طنطا: الاستغناء رسميًا عن لاعبى منتخبي أوغندا والجابون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي، فسخ التعاقد مع الثنائي الإفريقي تاديو لوانجا وماريو بيرنارد نظرًا لعدم الحاجة لجهودهما بناء على رغبة أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا، بالإضافة لرغبة الإدارة في تقليص عدد المحترفين.

وأوضح رئيس النادى في بيان اليوم الثلاثاء، أن اللاعبان لم يظهرا بالشكل المطلوب، الأمر الذي دفع المدير الفني أيمن المزين للموافقة على إنهاء مشوار الثنائي سالف الذكر مع الفريق بالرغم من استكمال الموسم بداية من السادس من أغسطس المقبل.

وأكد أن المدير الفنى ضم لاعبين من قطاع الناشئين خلال معسكر الفريق بالإسكندرية للاستعانة بهم خلال مباريات بطولة الدوري الممتاز، حيث يضم 34 لاعبًا، ويقترب ستاد المكس بالإسكندرية من استضافة مباريات فريق طنطا عقب استئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بسبب أعمال الصيانة في ستاد نادي طنطا.