شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعتزم إعارة «أومتيتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتزم نادي برشلونة الإسباني التخلص من مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية، إذ يرغب في إرساله في إعارة إلى فريق جديد.

وعانى «أومتيتي» من تراجع كبير في مستواه منذ الموسم الماضي، كما تعرض للعديد من الإصابات أبعدته عن التشكيل الأساسي للبلوجرانا.

وحسب صحيفة «دياريو سبورت» الإسبانية، فإن الثلاثي الإيطالي نابولي ولاتسيو وروما يرغبون في الحصول على الدولي الفرنسي المتوج مع الديوك بمونديال روسيا 2018.

ولا يزال يرتبط صاحب الـ 26 عامًا بعقد يمتد لـ 3 سنوات مع برشلونة فيما يبدو قريبًا للغاية من مغادرة قلعة كامب نو بنهاية الموسم الجاري.