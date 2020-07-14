شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يُعلن عن قميصه للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تصميم قميصه الجديد والذي سيخوض به الموسم المقبل 2020-2021 . وعرضت صفحة النادي على تويتر صور لعدد من لاعبي برشلونة مع القميص الجديد من تصميم شركة «نايكي» الأمريكية الراعي الرسمي للفريق. ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة ليأتى بفارق 4 نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الصدارة برصيد 83 نقطة . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 83,001

تعافي 24,975

وفيات 3,935

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