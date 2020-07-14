شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدي: الأهداف تمنح تريزيجيه الثقة وسيكون له دور في بقائنا بالدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال أحمد المحمدي، لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي، إن الأهداف التي سجلها محمود حسن «ترزيجيه» ستمنحه الثقة، كما سيكون لها دور في حالة استمرار النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وأضاف المحمدي، في تصريحات للموقع الرسمي لأستون فيلا: «تريزيجيه يقوم بعمل جيد ويقدم جهدا كبيرا والأهداف التي يسجلها ستساعده كثيرًا، ونتمنى أن تساعدنا على البقاء.. لدينا مباراة يوم الأحد وأتمنى أن يحالفه الحظ في المباريات المقبلة، حيث سيكون له دور إذا بقينا في البريميرليج».
وتابع: «الأهداف تبني الثقة دائمًا، وهذا سيمنحه الثقة للعمل الجاد في التدريب والمباريات واللعب بمزيد من الحرية، آمل أن يسجل في المباريات الثلاث المقبلة أربعة أو خمسة أهداف أخرى».
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