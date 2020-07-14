أمنية كونتي بعد الفوز على تورينو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

أعرب المدير الفني لنادي إنتر ميلان، أنطونيو كونتي، عن سعادته بالفوز على تورينو بالدوري الإيطالي. نجح نادي إنتر ميلان في التغلب على تورينو 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي. وأضاف كونتي في تصريحاته عقب المباراة: "إذا لم تكن إدارة النادي راضيه عن الفريق معي، فلا بد من رحيل بنهاية الموسم، بدأت مشروعاً مدته ثلاث أعوام، وإذا كانت الإدارة راضية لا أرى سبب لعدم قدرتنا على الاستمرار". وتابع: "أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، كنا نسيطر على الكرة نجحنا في العودة وتسجيل أهداف، اليوم كانت المباراة مثيرة، كما رفض المدرب أن يحمل سمير هاندانوفيتش مسؤولية هدف تورينو. واختتم: "في المباريات السابقة عوقبنا كثيراً بسبب إهدار الفرص عشرين تسديدة على المرمى، أكثر من 60٪ من الاستحواذ، كانت المباراة اليوم تحت السيطرة، واللاعبين كانوا جيدين في البقاء على أقدامهم طوال زمن اللقاء".

