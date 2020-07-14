شكرا لقرائتكم النائب العام يأمر بالتحقيق فى بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف المستشار حمادة الصاوى النائب العام نيابة استئناف القاهرة، بالتحقيق فى البلاغ رقم 28406 عرائض المكتب الفنى للنائب العام، والمقدم من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلى بتاريخ 12-7-2020 عن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، والذى تضمن قيام رئيس نادى الزمالك بتوجيه السباب والشتائم لرئيس الأهلى وتناوله وأسرته وعائلته بألفاظ خارجة.

وقال الكابتن محمود الخطيب فى بلاغه، إن ما تضمنه الفيديو المتداول إساءة لكل قيم المجتمع المصرى وإهدار للأخلاق وخطر على سلوك الشباب، وقد يتسبب فى إثارة الفتن بين الجماهير وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأكد محمود الخطيب فى أقواله أنه فوجئ مساء يوم 11-7-2020 بتداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لرئيس الزمالك وبصحبته حشد من الجماهير حسبما يظهر فى الفيديو، وقام بسب والدة رئيس الأهلى وعائلته، وقدم محمود الخطيب اسطوانة مدمجة تتضمن موضوع البلاغ، بالإضافة إلى العديد من المستندات التى تفيد وجود بلاغات أخرى ما زالت قيد التحقيق وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.