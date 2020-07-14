شكرا لقرائتكم محمود الخطيب يدلى بأقواله أمام النائب العام في بلاغه ضد مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدلى محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بالإدلاء بأقواله صباح اليوم أمام نيابة استئناف القاهرة بمكتب النائب العام فى البلاغ الذى سبق وأن تقدم به تحت رقم 28406 عرائض المكتب الفنى ضد رئيس نادى الزمالك وما جاء على لسانه فى الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى من إساءات لرئيس الأهلى ولوالدته وأسرته وعائلته.

وقال محمود الخطيب فى أقواله أنه فوجئ مساء يوم 11-7-2020 بتداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لرئيس الزمالك وبصحبته حشد من الجماهير حسبما يظهر فى الفيديو، وقام بسب والدة رئيس الأهلى وعائلته، وقدم محمود الخطيب اسطوانة مدمجة تتضمن موضوع البلاغ، بالإضافة إلى العديد من المستندات التى تفيد وجود بلاغات أخرى ما زالت قيد التحقيق وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.