شكرا لقرائتكم كلوب يهنئ "الضخم" أكينفينوا بتأهل فريقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى أديبايو أكينفينوا مهاجم ويكومب واندرارز تهنئة من يورغن كلوب مدرب ليفربول على صعود ناديه إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين.

وفاز ويكومب 2-1 على أكسفورد يونايتد في نهائي ملحق الصعود في استاد ويمبلي يوم الاثنين ليصعد لدوري الدرجة الثانية لأول مرة.

وقال أكينفينوا البالغ عمره 38 عاما، وصاحب البنية الضخمة، في مقابلة عقب المباراة مازحا إن كلوب، الذي قاد ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ربما يرسل له رسالة عبر "واتس اب" للاحتفال بالنجاح معا.

ونشر أكينفينوا في وقت لاحق فيديو على "تويتر" لكلوب يقول فيه مرحبا أيها الرجل الكبير تهانينا، أنا متأكد تماما أنك كنت تريد طوال مسيرتك اللعب في دوري الدرجة الثانية على الأقل والآن تحقق ذلك أخيرا. أبليت بلاء حسنا وحققت انتصارا رائعا. حتى في مثل هذه الأوقات الغربية أتمنى أن تحتفل بشكل ملائم.