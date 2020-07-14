شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تأمر بالتحقيق فى بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلفت نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق فى البلاغ رقم 28406 عرائض المكتب الفنى للنائب العام، المقدم من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلى بتاريخ 12-7-2020 عن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، والذى تضمن قيام رئيس نادى الزمالك بتوجيه السباب والشتائم لرئيس الأهلى وتناوله وأسرته وعائلته بألفاظ خارجة، بل وأساء لكل رجال الشعب المصرى.

وقال الكابتن محمود الخطيب فى بلاغه إن ما تضمنه الفيديو المتداول إساءة لكل قيم المجتمع المصرى وإهدار للأخلاق وخطر على سلوك الشباب، وقد يتسبب فى إثارة الفتن بين الجماهير وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.