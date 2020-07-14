شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينفى الخطاب المتداول المؤرخ بتاريخ ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة لخطاب صادر من اتحاد الكرة لسفارة نيجيريا يحمل تاريخ ديسمبر المقبل، ويحمل رقم صادر من سجلات الاتحاد، وختم الاتحاد الرسمى بتوقيع وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد، وجاء فى الخطاب طلب استخراج تأشيرة دخول مصر للاعب نيجيرى وذلك للانضمام لفريق بتروجت، وأبدى رواد التواصل الاجتماعى دهشتهم من صدور خطاب من الاتحاد بتاريخ لم يأت بعد وهو ديسمبر 2020.



خطاب الجبلاية خطاب الجبلاية

وجاء رد اتحاد الكرة عن طريق وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة بأن هذا الخطاب غير صحيح، ولم يخرج من اتحاد الكرة، وأرسل نسخة للخطاب الصحيح الذى تم إرساله فى ديسمبر من العام الماضى.

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من ناحية أخرى كشف وليد العطار سبب ظهور شائعة إصابة باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى بكورونا، قائلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت "كل نتائج مسحات كورونا تظهر دون أخطاء من اتحاد الكرة باستثناء واقعة باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى والخطأ خرج من ناديه وليس من الاتحاد" .

وأضاف العطار "اتحاد الكرة أرسل نتائج مسحة كورونا للإنتاج وليس بها نتيجة باسم مرسى وطلبنا منهم الانتظار لأن نتيجة فحصه لم تظهر حتى الآن، فقام إدارى الإنتاج بإبلاغ اللاعب بأنه مصاب ويجب عزله، وهذا لم يحدث، وعلى الفور شعر باسم بالقلق وذهب لإجراء مسحة أخرى وتأكد من سلامته وبمراجعة اتحاد الكرة أكدنا سلامته لأن النتيجة كانت ظهرت وقتها".

وعن مسحات كورونا لأندية الدورى قال المدير التنفيذى للجبلاية، "18 ناديا فى الدورى كلهم أجروا مسحات كورونا على نفقة الجبلاية وليس هناك فريقا أجراها على حسابه".