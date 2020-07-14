شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تستعد لإطلاق البرنامج القومى "تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" والان مع تفاصيل الخبر
وأشار وزير الشباب والرياضة أن البرنامج يهدف إلى وضع رؤية شبابية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ووضع شبكة أمان اجتماعي وتصور عام ورؤية مستقبلية للمؤسسات الي جانب ترسيخ مجموعة من القيم المجتمعية والمهارات الحياتية للعمل على نشر النزاهة والشفافية لدى الجيل القادم وكذلك استثمار المواهب والقدرات الشبابية لمواجهه الظاهرة.
ينفذ البرنامج عن طريق محاضرات وورش عمل عن طريق تطبيق زووم، متابعة الشباب المشارك بعد الدورة التدريبية عن طريق السادة المدربين في عمل حملات اعلاميه في محافظتهم وتنقسم هذا الحملات الي ميدانيه: يقوم الشباب المشارك بالنزول بحمله اعلاميه للتوعية عن تعزيز النزاهة ومكافحه الفساد وتوثيق الحملة عن طريق فيديوهات توثيقيه للحملة التي ستنفذ على ارض الواقع،حملات توعويه تصميم مجموعه من الفيديوهات يقوم بها الشباب المشارك للتوعية عن تعزيز النزاهة ومكافحه الفساد ويكون هدف الحملة التواصل مع الجمهور ونشر ثقافه النزاهة واستخدام الفيديوهات للوصول لقطاع اكبر من الجمهور.
وستقوم الوزارة بعمل مسابقة لأفضل 10 حملات إعلامية من الحملات التي تم متابعتها من السادة المدربين ، و تنفذ الفعاليات خلال الفترة من يوليو 2020 حتى سبتمبر2020 علي مدار ثلاثة أيام في الدورة الواحدة،بإستهداف 140 شابا وفتاة من طلاب الجامعات ،الخريجين، قيادات طبيعية وشبابية ،أعضاء برلمان الشباب،أعضاء مراكز الشباب، من حميع المحافظات،يتم تنفيذ 7 دورات بواقع 20 مشاركا في كل دوره اون لاين من خلال الاشتراك بالرابط التالي مع الإلتزام بآخر موعد للإشتراك يوم 22 يوليو الجارى.
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