شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. عماد متعب عاشق المحشى.. ويحب السفر والتنس ويشجع الريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها والمنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين أو المدربين أو الإعلاميين، هذا الجانب يتجرد فيه كل شخص من البطولات والألقاب التى تحققت على يديه، ويظهر من خلاله اهتمامه بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو عماد متعب جلاد الحراس وأحد أفضل المهاجمين على مر العصور.

تألق عماد متعب بشكل ملحوظ مع ناديه الأهلى منذ تصعيده للفريق الأول وحصل على لقب الهداف فى سن مبكرة واستطاع قيادة الهجوم منذ أن كان فى منتخبات الناشئين حتى وصل للمنتخب الأول وقاده للفوز بالبطولات الأفريقية فى كتيبة المعلم حسن شحاتة.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

لعبة التنس؟

ما الأكلة التى تفضلها ؟

محشي الكرنب؟

من نجمك المفضل ؟

روجيه فيدرير لاعب التنس.

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لو لم تكن لاعب كرة ماذا كنت تتمنى أن تكون أيه؟

صياد.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال بس بلبس فورمال كتير.

ما هى أكثر دولة تفضل زيارتها عن غيرها؟

بحب السفر بشكل عام

ما النادي الذي تشجعه عالميا ؟

ريال مدريد.