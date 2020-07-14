شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد أطراف 3 مواجهات ودية يخوضها قبل استئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، أطراف 3 مواجهات ودية يخوضها الفريق قبل استئناف بطولة الدورى العام فى شهر أغسطس المقبل، وألغى الجهاز الفنى للأهلى معسكر الفريق، الذى كان من المفترض إقامته فى برج العرب خلال الفترة المقبلة.

لمعرفة أطراف الـ3 مواجهات الودية التى سيخوضها الأهلى من هنا

وعلم "سوبر كورة" أن هناك 3 أسباب رئيسية وراء إلغاء معسكر برج العرب، الأول هو تواجد الزمالك هناك لإقامة معسكر، ولا ترغب الإدارة الحمراء فى الدخول بأى احتكاك من أى نوع مع المعسكر الأبيض، والسبب الثانى هو الخوف من الكورونا خاصة وأن الفريق سيكون مضطرا لاستخدام أدوات الفندق وملاعب التدريب هناك وهى الأمور التى أثارت قلق الجهاز الفنى وأخيرا عدم الرغبة فى الدخول بحالة ملل قبل استئناف الدورى والذى سيكون بمثابة البطولة المجمعة لإقامة مباراة كل ثلاثة أيام، ولذلك يحاول الجهاز الفنى منح اللاعبين فترة مناسبة لقضائها مع أسرهم قبل الدخول فى غمار منافسات الدورى.

Advertisements

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، قد أكد أن لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى والأجهزة الفنية والطبية والإدارية بالفريق سيخضعون للمسحة الطبية الرابعة صباح غدٍ الأربعاء؛ للاطمئنان على سلامة الجميع استعداداً لاستئناف بطولة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل.