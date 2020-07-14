شكرا لقرائتكم خبر عن نادى مصر يستقر على دخول المعسكر المغلق 20 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر خالد جلال المدير الفنى لفريق نادى مصر على دخول اللاعبين معسكرا مغلقا منقسما ما بين القاهرة والإسماعيلية بدءا من يوم 20 يوليو الجارى ويستمر حتى يوم 29 من نفس الشهر، استعدادا لاستئناف الدورى فى أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يشهد المعسكر خوض الفريق مباريات ودية للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى اللاعبين بعد فترة توقف دامت أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويواصل فريق مصر حاليا تدريباته على فترتين حتى نهاية الأسبوع بفرمان من الجهاز الفنى قبل الدخول فى المعسكر المغلق، حيث خضع اللاعبون والجهاز الفنى إلى 4 مسحات للتأكد من السلامة من فيروس كورونا.

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وشهد الأسبوع الماضى تدريب الفريق على فترتين يوم الثلاثاء والأربعاء، قبل أن يخوض الفريق الخميس مرانا صباحيا وتدريبات استشفائية.

وطالب خالد جلال المدير الفنى لفريق نادى مصر لاعبيه بضرورة الالتزام بنظام غذائى محدد من أجل استعادة اللياقة البدنية فى ظل عودة التدريبات بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر.

وخضع لاعبو نادى مصر لإجراء مسحات الكورونا بعد تراجع النادى عن الانسحاب من بطولة الدورى الممتاز، وتلقى اتحاد الكرة خطابا من نادى إف سى مصر يعلن فيه رفضه الانسحاب من بطولة الدورى والموافقة على إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا للاعبيه تمهيداً لاستئناف بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة، بعد خطابه المرسل يوم 17 يونيو الجارى، وتضمن رفضه استئناف النشاط.

وتضمن الخطاب المرسل من إف سى مصر إلى اتحاد الكرة أنه تم التناول الخاطئ لخطابه السابق بأنه يهدد بالانسحاب من الدورى، وهو ما لم يحدث، وأنه يوافق وملتزم بالقرارات التى تتخذها الدولة، ومنها عودة النشاط الكروى، إلى جانب الموافقة على إجراء المسحات الطبية الخاصة بالفريق وذلك على نفقة النادى وكافة عناصر اللعبة داخل الفريق.