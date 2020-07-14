الامارات | أليو ديانج: الأهلي المصري لا يقل عن أندية أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج: الأهلي المصري لا يقل عن أندية أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري اليوم الثلاثاء، إن الأهلي لا يقل عن أندية أوروبا، بل هو نموذج يحتذى به في العمل الاحترافي، مشيرا إلى أن الفريق يحلم بإحراز النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

وقال ديانج في تصريحات للموقع الرسمي لناديه نشرها اليوم ، إن كل شيء داخل الأهلي يسير وفق أسس ومعايير احترافية، وكل يعرف دوره جيدا.

وأضاف أن التتويج بلقب النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا هو حلم كبير بالنسبة للاعبي الفريق لإسعاد جماهير الأهلي .

وتابع :"أنا واحد من هؤلاء اللاعبين الذي يحلمون ويرغبون بكل قوة في الفوز ‏باللقب، وأن يقترن اسم الجيل الحالي مع أساطير النادي، الذين سبق لهم تحقيق هذا اللقب من قبل، لذلك لن ندخر جهدا في سبيل تحقيق هذا الحلم."

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وشدد ديانج على أنه يدرك جيدا مدى قيمة وأهمية التتويج بدوري أبطال أفريقيا، وهو شخصيا ينتظر هذا اللقب، لتحقيق حلم المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرين، خاصة أن المشاركة في بطولة عالمية بهذا الحجم تعد حلما بالنسبة له.

وأشار إلى أن تركيز اللاعبين والجهاز الفني في الوقت الحالي منصب على استكمال منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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