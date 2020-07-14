الامارات | الألمانية إيفانا فوسو تنضم لفريق مانشستر يونايتد لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن الألمانية إيفانا فوسو تنضم لفريق مانشستر يونايتد لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عن تعاقد فريق السيدات مع المهاجمة الألمانية إيفانا فوسو لمدة عامين مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وذكر النادي الإنجليزي في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن فوسو (19 عاما) انضمت للفريق بعد نهاية عقدها مع فريق بازل السويسري. وسبق لفوسو اللعب مع فريق فرايبورج في الدوري الألماني للسيدات.

وأضاف البيان أن فوسو سبق لها المشاركة مع مختلف الفئات السنية للمنتخب الألماني، كما أنها حاليا قائدة منتخب ألمانيا للسيدات تحت 19 عاما.

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وقالت فوسو في تصريحات للموقع الرسمي لناديها الجديد: "أنا سعيدة للغاية أن أكون هنا، كان حلمي أن أوقع لنادي مثل مانشستر يونايتد، كما أن كيسي ستونز (مدربة الفريق) مدربة عظيمة وأنا أتطلع للعمل معها".

وأضافت: "ستكون تلك المرة الأولى التي ألعب فيها في إنجلترا، الدوري قوي وتنافسي للغاية، وأعلم أن كوني جزء من هذا الفريق سيساعدني كثيرا على التطور بصورة أكبر كلاعبة".

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