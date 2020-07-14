الامارات | إقامة قرعة الدوري الإماراتي في وزارة الصحة تحت شعار "شكراً خط دفاعنا الأول"

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شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة قرعة الدوري الإماراتي في وزارة الصحة تحت شعار "شكراً خط دفاعنا الأول" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت اليوم الاثنين رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، يوم السبت المقبل، موعدا لإجراء قرعة الموسم الجديد من بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي 2020-2021.
وذكرت الرابطة في بيان لها أن القرعة سيتم إقامتها في مقر وزارة الصحة في دبي، تحت شعار "شكرا خط دفاعنا الأول"، تقديرا لجهودها في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف البيان أن الحدث سيشهد مشاركة ضيوف شرف من مختلف المشاركين في مكافحة كورونا في البلاد، في عملية سحب القرعة.
وكانت الرابطة قررت في وقت سابق عدم استكمال موسم 2019- 2020، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
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